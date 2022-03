Ruf nach längerem Wehrdienst

Österreich steht vor einer Debatte über die Rückkehr zum Milizsystem, das früher einen Mobilmachungsrahmen von 300.000 Mann ermöglichte. Ein früherer Militärkommandant drängt.

Der Schock über den russischen Angriff auf die Ukraine macht vieles möglich, was in der Sicherheitspolitik bisher undenkbar war. Deutschland will sein niedriges Wehrbudget erhöhen und 100 Milliarden Euro in die Aufrüstung stecken. Darüber hinaus diskutiert Deutschland sogar eine Abkehr vom Berufsheer, also eine Rückkehr zur seit 2011 ausgesetzten Wehrpflicht, die viel größere Mannstärken ermöglichen würde.

Auch Österreich scheint entschlossen, seine seit Jahrzehnten matten Verteidigungsanstrengungen zu verstärken. Und es denkt ebenfalls darüber nach, eine Maßnahme aus der Zeit ...