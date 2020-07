Rund 21.600 Schüler pro Tag blieben nach Schulöffnung daheim

Durchschnittlich rund 21.600 Schüler pro Tag sind nach der Schulöffnung im Mai entweder aufgrund Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe oder aus psychischen Gründen nicht in die Schule gegangen. Das zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Am höchsten war ihr Anteil in Wien.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Kinder mussten dann weiter von zu Hause aus lernen