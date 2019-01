"Runder Tisch" uneins über neuerliches Brexit-Referendum

Uneinigkeit machte sich am Mittwochabend in der ORF-Sendung "Runder Tisch" zum Thema "Brexit" mit den außenpolitischen und Europa-Sprechern der Parlamentsparteien breit. Während Jörg Leichtfried (SPÖ) ein zweites Referendum in Großbritannien begrüßen würde, um den EU-Austritt doch noch abzuwenden, beharrte Roman Haider (FPÖ) darauf, das Ergebnis der ersten Volksabstimmung zu akzeptieren.

SN/APA (Archiv/AFP)/SCOTT HEPPELL Sollen Briten noch einmal abstimmen?