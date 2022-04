Rundgänge am Wiener Heldenplatz: Jugend gedenkt des Tags der Befreiung

Das Mauthausen Komitee Österreich lädt im Vorfeld des Fests der Freude am 8. Mai zu Rundgängen am Wiener Heldenplatz. Am Donnerstag startete der erste Rundgang mit Lehrlingen von Jugend am Werk. Der Tag der Befreiung sollte laut ihnen der österreichische Nationalfeiertag sein.

Am Äußeren Wiener Burgtor versammelt sich eine Gruppe Jugendlicher von Jugend am Werk. Sie blicken auf die imposanten Gebäude des Wiener Heldenplatzes mitsamt den vielen Denkmälern. Kaum zu glauben, dass hier im Jahre 1938 zahlreiche Österreicher jubelten, als Adolf Hitler den "Anschluss" an das Deutsche Reich verkündete. "Nicht alle Österreicher", wendet ein Schüler ein. Nicht alle Österreicher jubelten, stimmt Erik Stettler zu, doch viele wären genug.

Der 8. Mai ist ein Tag der Freude

Am Wiener Heldenplatz startete am Donnerstag der erste Rundgang des Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ). Die Bedeutung des 8. Mai, des Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa, soll Jugendlichen erstmalig durch geführte Rundgänge am Wiener Heldenplatz nähergebracht werden. Vom 25. April bis zum Fest der Freude am 8. Mai wird die geschichtliche Rolle des Wiener Heldenplatzes während der NS-Zeit vermittelt. Die Rundgänge widmen sich jedoch nicht nur den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs, sondern besonders auch der Aufarbeitung der Ereignisse bis zum heutigen Tag.

"Es geht ums Feiern, nicht ums Trauern", sagt Christa Bauer, Geschäftsführerin des MKÖ. Denn der Tag der Kapitulation Nazideutschlands sei ein Tag der Freude. Doch um die Freude, die mit dem 8. Mai 1945 in Verbindung steht, zu verstehen, muss man sich auch der Grausamkeit der NS-Zeit bewusst sein. Durch interaktives Mitmachen soll die Geschichte greifbar gemacht werden, betonen Erik Stettler und Stephan Turmalin, Vermittler und Trainer des Programms.

Der zweistündige Rundgang verdeutlicht in insgesamt sechs Stationen die geschichtliche Rolle des Heldenplatzes. Die Schülerinnen und Schüler werden von Anfang an dazu ermutigt, mitzudenken und ihre Meinung zu teilen. "Das sollte der Nationalfeiertag sein", antwortet der 19-jährige Sebastian auf die Frage, was die Jugendlichen mit dem 8. Mai in Verbindung bringen. Für ihn sei die NS-Zeit kein emotionales Thema, doch man müsse vor allem auf die Zukunft schauen, damit "so etwas nicht mehr passiert", erläutert der Schüler.

In der Berufsschule hätten die Lehrlinge "nur Politische Bildung", geschichtliche Ereignisse wie der Zweite Weltkrieg werden im Unterricht nicht behandelt. Die Lehrlinge sind dennoch an der Geschichte Österreichs interessiert und "sehr froh, Teil des ersten Rundgangs zu sein". Es sei wichtig, dass die Verbrechens- und Verfolgungstaten des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten.

Sechs Stationen am Wiener Heldenplatz

Weitere Stationen des Rundgangs sind unter anderem das Deserteursdenkmal, das als Mahnmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz steht, und auch der Minoritenplatz. Der lockere Erzählstil der beiden Vermittler macht das Zuhören spannend, ohne zu verharmlosen. Stettler und Turmalin reichen bei jeder Station Bilder herum, lesen aus Textpassagen vor und bringen die Ereignisse der Geschichte stets in gegenwärtigen Kontext.

Die Rundgänge sind kostenlos und können ab sofort unter www.festderfreude.at gebucht werden. Zum Abschluss des Vermittlungsprogramms lädt das Mauthausen Komitee am 8. Mai zum Fest der Freude am Wiener Heldenplatz. Der Festakt wird mit den Worten von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Begrüßung des MKÖ-Vorsitzenden Willi Mernyi eingeleitet. Highlight der Veranstaltung ist eine Rede der Zeitzeugin Erika Freeman.