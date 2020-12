Saab 105 gehen nach 50 Jahren in Pension

Nach 50 Jahren und 156.502 Flugstunden gehen die Saab 105 mit Jahresende in Pension. Beim offiziellen Fly-out am Freitag am Fliegerhorst Vogler in Hörsching appellierte Streitkräftekommandant Franz Reissner an die Politik, die nötigen Ressourcen für die Luftraumüberwachung zur Verfügung zu stellen. In einem Corona-bedingt klein gehaltenen Festakt wurde u.a. der 14 Piloten und Techniker gedacht, die mit der Saab tödlich verunglückt sind. Eine Flugshow fiel wetterbedingt aus.

SN/bundesheer Die Saab 105 OE hat nun endgültig das Pensionsantrittsalter erreicht.