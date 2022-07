Sachslehner ortet bei SPÖ "Scheinheiligkeit"

Die ÖVP ist erbost über "rote Scheinheiligkeit" - für die es laut Generalsekretärin Laura Sachslehner zahlreiche Indizien gibt. Sie hat nach den NEOS, bei denen sie zuletzt Transparenz vermisst hat, am Montag auch die SPÖ ins Visier genommen. Diese kämpfe nun etwa ebenfalls mit Vorwürfen in Sachen Umfragen, berichtete sie. Zudem gehe man im SPÖ-regierten Wien nicht in jener Form gegen die Teuerung vor, wie es die SPÖ im Bund fordere, beklagte Sachslehner.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ ÖVP-Generalsekretäring Sachslehner kritisiert neuerlich SPÖ