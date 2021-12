Sachslehner soll Melchior als ÖVP-Generalsekretär ablösen

Der neue ÖVP-Obmann und Bundeskanzler Karl Nehammer dürfte nach der Regierungsmannschaft nun auch seine Partei umbauen: Laura Sachslehner (27) soll Axel Melchior als Generalsekretär ablösen, berichteten "eXXpress" und "Kurier" Montagabend. In der ÖVP war für eine Bestätigung des Personalwechsels niemand erreichbar. Sachslehner ist Landtagsabgeordnete in Wien sowie stellvertretende Landesgeschäftsführerin der Volkspartei in der Bundeshauptstadt.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Axel Melchior geht als ÖVP-Generalsekretär.