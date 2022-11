"Safer" Sexualkunde-Unterricht in der Schule: Mehr Aufklärung über Vereine

Vereine, die Schulen mit sexualpädagogischen Angeboten unterstützen, werden künftig begutachtet und aufgelistet. Die Schulen sollen dann selbst entscheiden, was brauchbar ist.

Sexualkunde in der Schule war schon immer ein Aufreger. Seit dem Grundsatzerlass zur "Sexualpädagogik an Schulen" vor mehr als 50 Jahren, bis zum Sexkoffer Ende der 1980er-Jahre und all seinen Nachfolgeprojekten. Nun wird die Sexualpädagogik an Österreichs Schulen einmal mehr reformiert. Diesmal geht es um jene Vereine, die Schulen bei der Aufklärungsarbeit unterstützen. Noch vor Weihnachten wird die lang angekündigte Geschäftsstelle ihre Arbeit aufnehmen, die besagte Vereine auflisten und sämtliche Informationen zum Verein samt Ergebnis einer strengen Begutachtung den Schulen ...