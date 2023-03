Sager, die's besser nie gegeben hätte

Seien wir gnädig. Dass einem eine Aussage entschlüpft, die man sich lieber wieder in den Mund stopfen würde, ist schon vielen passiert. Am Abend der Kärntner Landtagswahl widerfuhr es der grünen Klubobfrau. Sigrid Maurer kommentierte das Abschneiden in Kärnten mit: "Ziel erreicht." Was leider schon ein bisserl lustig war, weil die Grünen trotz zarter Gewinne ihr Ziel, in den Landtag einzuziehen, glatt verfehlten.

Der Maurer-Sager weckt Erinnerungen. Zum Beispiel an Heinz Vogler, einst Präsident der Arbeiterkammer. Der SPÖ-Gewerkschafter ...