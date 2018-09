Salvini stellt Übereinkunft in Sachen Doppelpass in Aussicht

Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat sich am Freitag in Wien durchaus offen für das österreichische Vorhaben, den deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler eine Doppelstaatsbürgerschaft zu verleihen, gezeigt. "Wir werden sicher eine Übereinkunft finden", sagt Salvini bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache in Wien.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Salvini glaubt an eine gemeinsame Lösung