Salzburger Landtagswahl: ÖVP stürzt ab

Die ÖVP hat bei der Salzburger Landtagswahl eine schwere Niederlage erlitten. Die Volkspartei von Landeshauptmann Wilfried Haslauer verliert laut ersten Hochrechnungen rund neun Prozentpunkte und kann sich nur noch knapp vor der FPÖ auf Platz eins halten. Die Freiheitlichen gewinnen in etwa so viel, wie die ÖVP verliert. Überraschung des Wahltags ist die KPÖ plus, die möglicherweise sogar mit zweistelligem Ergebnis in den Landtag neu einzieht. Die NEOS drohen zu scheitern.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Sensationskommunist Dankl prägt Wahltag