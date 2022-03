Salzburger MFG-Chef: Mit freundlichen Grüßen nach Moskau

Der Salzburger MFG-Chef fiel zuletzt durch seine Äußerungen zum russischen Angriff auf die Ukraine auf. Er ist nicht der einzige Politiker in Österreich. Kann man so Wähler gewinnen?

Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Bilder, die das Leid in den umkämpften Städten zeigen, sorgt eine jüngst getätigte innenpolitische Aussage für Aufregung - sie stammt vom Salzburger MFG-Landesparteiobmann Gerhard Pöttler.

Dieser sprach sich bereits am 6. März bei einer Pressekonferenz dafür aus, dass Österreich angesichts seiner militärischen Neutralität nicht nur an die Ukraine, sondern auch an Russland Helme liefern solle, Kritik an Putin hält er aus demselben Grund für unangebracht, Nehammer bezeichnet er als "Kriegskanzler". ...