Salzburger ÖVP-Präsidium segnete Koalitionspakt mit FPÖ ab

Nach Abschluss der Regierungsverhandlungen in Salzburg hat das Parteipräsidium der ÖVP am Donnerstagabend den Koalitionspakt mit der FPÖ für die Jahre 2023-2028 ohne Gegenstimme abgesegnet. Die Entscheidung der Landesparteileitung der FPÖ soll ebenfalls noch am Abend fallen. Das Arbeitsübereinkommen für die nächsten fünf Jahre, die Aufteilung der Ressorts und das neue Team der ersten schwarz-blauen Landesregierung im Bundesland werden am Freitag um 10.00 Uhr präsentiert.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Am Freitag wollen FPÖ und ÖVP u.a. ihr Arbeitsprogramm vorstellen