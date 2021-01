Salzburger soll neuer Arbeitsminister werden

Martin Kocher, derzeit Leiter des Instituts für höhere Studien, soll dem Vernehmen nach neuer Arbeitsminister werden. Kocher ist gebürtiger Pongauer aus Altenmarkt. Er dürfte der zurückgetretenen Ministerin Christine Aschbacher folgen.

Martin Kocher ist schon bisher ein gefragter Mann. Jetzt soll der Salzburger auch in die Regierung aufrücken. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will um 13 Uhr in einer Pressekonferenz den Nachfolger von Ministerin Christine Aschbacher bekannt geben. Laut SN-Informationen soll IHS-Chef Kocher neuer Arbeitsminister werden.

Gefragt war der Leiter des Instituts für Höhere Studien (IHS) schon vor der Coronakrise. Aber seit die Wirtschaft in die tiefste Rezession seit 1945 abgestürzt ist, hat sich der Rhythmus der Anfragen noch einmal ...