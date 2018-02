Salzburgs LH Wilfried Haslauer: "Rauchverbot kommt ohnedies"

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat sich am Freitag zuversichtlich gezeigt, dass das Rauchverbot "ohnedies früher oder später" kommt.

Die Grüne LHStv. Astrid Rössler, NEOS-Landessprecher Sepp Schellhorn und auch SPÖ-Landesparteiobmann Walter Steidl treten für ein generelles Rauchverbot ab 1. Mai in der Gastronomie ein.



Für Haslauer ist eine Volksbefragung oder eine Volksabstimmung zum Rauchverbot derzeit kein Thema. "Jetzt läuft einmal das Volksbegehren. Das Ergebnis ist abzuwarten", erklärte der ÖVP-Landesparteichef. Er sei überzeugt davon, dass die Regierung danach die richtigen Schritte setzen werde.



Es gehe bei der Debatte längst nicht mehr um das Rauchverbot an sich, sondern um den Konflikt zweier politischer Interessen, meinte der Landeshauptmann. "Auf der einen Seite die direkte Demokratie, auf der anderen Seite den Wunsch, den die FPÖ ins Koalitionsprogramm eingebracht hat - nämlich den Stufenplan zu strecken und das Rauchverbot aufzuschieben. Das gehört ausdiskutiert."

Einst hat er selbst geraucht

Das "Don't smoke"-Volksbegehren hat Haslauer, selbst ein ehemaliger Raucher, übrigens nicht unterzeichnet. "Es ist nicht Aufgabe von Politikern, Volksbegehren zu unterschreiben." Es handle sich vielmehr um ein Instrument für die Bürger. "Die Politik sollte sich dann aber für die Anliegen einsetzen."



LHStv. Astrid Rössler und die Grünen in Salzburg befürworten das Rauchverbot in der Gastronomie. "Es geht um die Sache, nicht um Koalitionsvereinbarungen, konkret um die Verbesserung des Arbeitnehmer- und Gesundheitsschutzes in der Gastronomie", hieß es. "Der Eiertanz der FPÖ bei diesem Thema ist unerträglich."



Laut Rössler soll das Gesetz mit Mai in Kraft treten. "Wenn es - zusätzlich zum ohnehin bereits sehr erfolgreich gestarteten Eintragungsverfahren zum Volksbegehren 'Don't smoke' überhaupt noch eine Abstimmung braucht, dann möglichst verbindlich: also Volksabstimmung, nicht Volksbefragung."



SPÖ-Landesparteiobmann Walter Steidl tritt ebenfalls für die Umsetzung des generellen Rauchverbotes ab 1. Mai ein. "Ich spreche mich daher entschieden gegen das Vorhaben der schwarz-blauen Bundesregierung aus, das beschlossene Rauchverbot wieder zu kippen." Im Sinne der Gesundheit solle das generelle Rauchverbot, so wie es die ÖVP im Bund im Juli 2015 im Nationalrat mitbeschlossen habe, in jedem Fall weiter bestehen bleiben. "Das Ende des Volksbegehrens sollte jedenfalls abgewartet werden. Ansonsten trete ich für die Abhaltung einer Volksabstimmung ein."



Das Rauchverbot, das mit 1. Mai in Kraft treten würde, zu kippen, entbehre jeglicher sachlichen Grundlage und Evidenz, erklärte NEOS-Nationalratsabgeordneter Sepp Schellhorn. "Es ist überaus erfreulich, dass sich die Zivilgesellschaft hier erhebt und sich gegen dieses populistische Manöver von Kurz und Strache stellt. Die Gesundheit der betroffenen Menschen, die - gerade auch unfreiwillig - im Qualm stehen, ist für ÖVP und FPÖ weniger wichtig wie ihre taktische Retro-Politik", sagte der Pongauer Gastronom.



Mit dem Volksbegehren sei die Möglichkeit gekommen, Druck auf die Regierung zu machen, meinte Schellhorn. "Dass ausgerechnet die FPÖ und Vize-Kanzler Strache, die sich stets die Direkte Demokratie auf die Fahnen geheftet haben, nun eine Volksabstimmung vor 2021 ausschließen, offenbart einmal mehr die Doppelmoral der freiheitlichen Partei. Wir NEOS begrüßen und unterstützen das laufende Volksbegehren mit allen Mitteln. Wir werden im Parlament nächsten Mittwoch einen Antrag auf Volksbefragung einbringen."

Sobotka will sich heraushalten

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) will sich nicht festlegen, ob es eine Gesetzes-Begutachtung für die von ÖVP und FPÖ geplante Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie geben sollte. "Der Nationalratspräsident ist nicht dazu angetan, den Parteien Ratschläge zu erteilen", sagte er am Rand eines Pressegesprächs: "Die Parteien werden den Weg wählen, den sie für sich als richtig sehen."



Die Koalitionsparteien wollen in den Nationalratssitzungen kommende Woche einen Initiativantrag einbringen, der das ab 1. Mai beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie noch vor Inkrafttreten wieder kippen soll. Die bei Gesetzen übliche Begutachtung durch das zuständige Ministerium wird es damit nicht geben. Theoretisch möglich wäre aber eine Begutachtung durch den zuständigen Ausschuss des Nationalrats ("Ausschussbegutachtung").







(APA)