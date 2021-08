Sanierung des Parlaments: In einem Jahr ist es geschafft

Der Innenausbau läuft auf Hochtouren. Der Zeitplan werde halten, wird versichert.

Der Wappenadler wacht wieder über der Regierungsbank des Sitzungssaals, die Sonne strahlt durch die neue Kuppel aus 550 Quadratmetern Glas ins Plenum. Der Innenausbau im Parlament läuft auf Hochtouren, wie eine Baustellenbesichtigung am Montag zeigte.

In den Räumen der Parlamentsdirektion liegt schon das Parkett. Gerade wird getestet, ob die Technik funktioniert: Sie - ein Meer aus Kabeln - versteckt sich in allen denkmalgeschützten Räumen in Hohlböden unter den Bodenbelägen. Der neue Bundesratssitzungssaal wirkt so gut wie fertig, selbst die zwei je 1,2 Tonnen schweren Luster wachsen schon aus der Kassettendecke. Die Säulenhalle fungiert derzeit als Werkstatt, in der die historischen Fenster und Türen saniert werden; Hunderte sind es schon. In der gewaltigen Cafeteria, neu entstanden im Dachboden über der Säulenhalle, ist die riesige Küche installiert. Sie wird öffentlich zugänglich sein, genauso wie einige der neu entstandenen Terrassen.

Die Generalsanierung des Parlamentsgebäudes hat in den vergangenen Wochen ohne politisches und mediales Getöse enorme Fortschritte gemacht. An allen Ecken und Enden der gigantischen Baustelle, die sich über sieben Etagen und durch 1600 Räume zieht, wird ruhig und konzentriert gearbeitet. Bis zu 90 Gewerke mit bis zu 550 Mitarbeitern sind gleichzeitig im Einsatz. Trotz Corona werde der Zeitplan halten, versicherte am Montag Harald Wagner von der Bundesimmobiliengesellschaft. Das heißt: Fertigstellung und Übergabe im Sommer 2022. Die Tagungsperiode 2022/23 wird wieder im historischen Gebäude am Ring stattfinden.

Dass wegen Corona und nachträglich beschlossener Zusatzmaßnahmen die Kostenobergrenze aus dem Jahr 2014 (352,2 Millionen Euro) gesprengt wird, steht bereits seit vergangenem November fest. Damals beschloss der Nationalrat, dass es um 20 Prozent teurer werden darf. In diesem Rahmen werde man bleiben, hieß es. Betont wurde, dass alle Restaurierungsmaßnahmen fast ausschließlich von heimischen Klein- und Mittelbetrieben geleistet würden.