Schadenssumme durch Korruption in Österreich stieg deutlich

Die Korruption hat in Österreich in den vergangenen drei Jahren zugenommen - zumindest wenn es nach den offiziellen Zahlen zur Schadenssumme und den Anzeigen geht. Denn beides ist seit 2016 gestiegen. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS an den inzwischen abgesetzten Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hervor, wie der "Standard" am Freitag berichtete.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Parlamentarische Anfrage der NEOS an Kickl