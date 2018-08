Schäuble und Sobotka im SN-Interview: Stresstest für die Demokratie

Die SN baten zwei Parlamentspräsidenten zum Gespräch. Wolfgang Sobotka, Österreich, und Wolfgang Schäuble, Deutschland, über die Krise der Demokratie, die Reform der EU und die Herausforderungen durch die Migration.

In EU-Ländern wie Ungarn, Polen und Rumänien ist die Demokratie unter Druck geraten. Gleichzeitig gewinnen quer durch Europa populistische Parteien an Zuspruch. Was ist da passiert ? Wolfgang Schäuble: Ich glaube, dass das westliche Modell der Demokratie unter Stress ist. Egal ob Sie an Amerika oder an die Brexit-Entscheidung denken oder auch an die Entwicklungen in den meisten europäischen Ländern. Das hat mit dem schnellen Wandel durch den disruptiven technologischen Fortschritt und der Globalisierung zu tun.