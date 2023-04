Schallenberg blockt slowenischen Wunsch nach Grenzöffnung ab

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat slowenische Wünsche nach einem Ende der Grenzkontrollen abgeblockt. "Natürlich hätten wir auch gerne einen Schengenraum, der wieder das ist, was es sein sollte, nämlich ein grenzfreier Raum. Wir haben aber die Realität, dass z. B. Deutschland gerade die Verlängerung seiner Grenzkontrollen gegenüber Österreich beantragte und dass wir gegenüber anderen Nachbarstaaten auch Kontrollen haben müssen", sagte er am Dienstag in Rijeka.

BILD: SN/APA/AFP/DENIS LOVROVIC Schallenberg ohne gute Nachrichten für slowenische Kollegin Fajon