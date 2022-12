Schengen-Veto: Rumänien bestellte österreichische Botschafterin ein

Rumäniens Außenminister Bogdan Aurescu hat die österreichische Botschafterin in Bukarest, Adelheid Folie, am Donnerstagabend einbestellt, um ihr eine Protestnote der rumänischen Regierung wegen der "ungerechtfertigten und unfreundlichen Haltung Österreichs" in puncto Rumäniens Schengen-Beitritt zu überreichen. Das teilte das rumänische Außenministerium mit. Das österreichische Außenministerium bestätigte die "Einladung" Folies. Überreicht wurde ihr demnach allerdings nichts.

SN/APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU Einreise an der Grenze von Rumänien und Bulgarien.