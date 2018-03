Schicksalstage für dieGrünen

Die Grünen gibt es nach ihrer Abwahl aus dem Nationalrat nur noch in den Bundesländern. Wie geht es ihnen dort eigentlich?

In Niederösterreich sind sie knapp in den Landtag gekommen, in Tirol wurden sie sogar zweistellig. Kommenden Sonntag müssen sie bei der Kärntner Landtagswahl wieder um ihr Überleben kämpfen: Die Grünen. Ein Rundblick.





Kärnten



Sein oder Nichtsein: Für die Kärntner Grünen ist der kommende Wahlsonntag ein Schicksalstag. Die vom 61-jährigen Rolf Holub angeführt Partei war fünf Jahre lang Teil einer für Österreich unüblichen Dreierkoalition - gemeinsam mit SPÖ und ÖVP. Der frühere Musiker und Kabarettist hatte nicht nur mit dem Giftmüllskandal im Görtschitztal, sondern auch mit massiven internen Querelen zu kämpfen. Die Streitigkeiten machten den bis zur Listenerstellung im Vorjahr in Umfragen gut liegenden Grünen enorm zu schaffen. Landessprecherin Marion Mitsche hatte das Handtuch geworfen, nachdem sie auf der Landesversammlung durchgefallen war, und gründete die Liste F.A.I.R. Auch Klubchefin Barbara Lesjak hatte keinen Platz an wählbarer Stelle erhalten. Laut Umfragen läuft die Partei, die 2013 immerhin 12,1 Prozent erreicht hatte, nun Gefahr, an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Was Holub vermutlich ein Comeback als Künstler bescheren würde.