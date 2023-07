Schieder: SPÖ auch unter Babler 'klar proeuropäische Partei'

Die SPÖ ist auch unter dem Vorsitz von Andreas Babler eine "klar proeuropäische Partei". Diese Ansicht vertrat der SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament Andreas Schieder am Montagabend in der ORF-ZiB 2. Dass Babler 2020 in einem Video scharfe Kritik an der EU geübt hatte, müsse im Zusammenhang mit der EU-Politik in Migrations- und Flüchtlingsfragen gesehen werden, zu der sich der nunmehrige SPÖ-Chef damals geäußert habe. Zudem habe Babler gewisse Aussagen bereits relativiert.

