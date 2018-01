Schlagabtausch Karas-Vilimsky dauert an

Der Schlagabtausch zwischen dem ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament Othmar Karas und dem freiheitlichen Europaabgeordneten Harald Vilimsky dauert an. Karas rieb sich neuerlich am Festhalten der FPÖ in der rechtsextremen Fraktion der ENF mit der Front National von Marine Le Pen. Karas sagte, wer an der ENF-Fraktion festhalte, schade Österreich.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Othmar Karas kritisiert Mitgliedschaft der FPÖ in ENF-Fraktion