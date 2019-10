In der SPÖ geht es drunter und drüber. Das Motto lautet offenbar: Jeder gegen jeden. Der SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gelingt es nicht, die Partei in den Griff zu kriegen. Dabei stehen wichtige Wahlen an.

