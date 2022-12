Schlechte Umfragen und kein Kanzlerbonus: Wie kommt die ÖVP aus dem Jammertal?

Die ÖVP schwächelt in der Sonntagsfrage, die FPÖ eilt davon. Ist für die Kanzlerpartei die nächste Nationalratswahl bereits verloren?

Die Umfragen wurden von unterschiedlichen Instituten durchgeführt, sie sind in unterschiedlichen Medien veröffentlicht worden, sie unterscheiden sich in ihren exakten Angaben - und haben doch eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit: Sie alle weisen der FPÖ hervorragende Werte - meist sogar Platz eins - in der Wählergunst aus. Während die Kanzlerpartei ÖVP extrem schwächelt.

So etwa die im jüngsten "Profil" veröffentlichte Umfrage des Unique-Research-Instituts (800 Befragte, Schwankungsbreite 3,5 Punkte): Die FPÖ liegt hier gleichauf mit der SPÖ bei 26 Prozent. Die ...