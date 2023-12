Schmid wird in Kurz-Prozess als Zeuge befragt

Der fünfte Verhandlungstag im Prozess gegen Sebastian Kurz wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss ist am Montag abermals prominent besetzt. Der ehemalige Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid soll darüber Auskunft geben, wie eng das Verhältnis zum Ex-Kanzler während dessen Regierungszeit war und ob Postenbesetzungen in der Staatsholding ÖBAG abgesprochen wurden. Schmid strebt den Kronzeugenstatus in der türkisen Umfragen-Causa an.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Thomas Schmid sagt in Prozess gegen Ex-Kanzler Kurz aus