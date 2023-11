Schmids Zeugenaussage im Kurz-Prozess am 11. Dezember

Die mit Spannung erwartete Aussage des einstigen ÖBAG-Chefs und Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage im U-Ausschuss wird am 11. Dezember über die Bühne gehen. Wie die Tageszeitung "Kurier" am Mittwoch in ihrer Online-Ausgabe berichtet, habe Schmid fix zugesagt.

