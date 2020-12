Schönborn-Appell für Aufnahme von Flüchtlingen aus Lesbos

Kardinal Christoph Schönborn hat an Österreich appelliert, Menschen aus den Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen. "Bürgermeister, Gemeinden, Pfarren haben ihre Bereitschaft erklärt, Familien bei uns aufzunehmen. Ich bitte darum!" schrieb der Wiener Erzbischof am Freitag in seiner Kolumne für die Gratiszeitung "Heute".

SN/APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI Tausende Menschen warten im Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos