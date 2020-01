Schönborn dürfte bald Bischofskonferenz-Vorsitz zurücklegen

Der Wiener Kardinal Christoph Schönborn ist nach seiner Erkrankung seit dieser Woche wieder im Dienst. Kommenden Dienstag absolviert der Erzbischof mit dem traditionellen Ökumenischen Empfang der katholischen Kirche seinen ersten öffentlichen Auftritt, teilte Kathpress am Freitag mit. Fix dürfte sein, dass Schönborn m März den Vorsitz in der Bischofskonferenz zurücklegen wird.

In einem Video bedankte sich Schönborn zudem für die Genesungs- und Geburtstagswünsche. "Ich danke für die Gebete und die guten Wünsche und freue mich, dass ich mit Ihnen gemeinsam den Weg weitergehen darf - im Amt und auch danach", sagte Schönborn und spielt damit auch auf das von ihm in Rom eingereichte Rücktrittsgesuch an. Schönborn wird am 22. Jänner 75 Jahre alt. Das Kirchenrecht sieht vor, dass amtierende Bischöfe mit Erreichen dieser Altersgrenze ihren Rücktritt einreichen müssen.

Das entsprechende Schreiben hatte der Kardinal im Zuge der Amazonien-Synode im Oktober Papst Franziskus persönlich übergeben. Eine offizielle Antwort aus dem Vatikan ist dazu bis jetzt aber noch nicht erfolgt. In Kirchenkreisen wird damit gerechnet, dass Schönborns Rücktritt von Rom "nunc pro tunc", also "jetzt für später" angenommen wird. Die Amtszeit könnte auf unbestimmte Zeit oder für ein, zwei Jahre verlängert werden. Auf Wunsch Schönborns soll es sich aber um eine zeitlich überschaubare Dauer handeln. Die Suche nach einem Nachfolger durch die Nuntiatur in Wien läuft bereits auf Hochtouren, heißt es.

Bei der kommenden Tagung der Österreichischen Bischofskonferenz im März im Bildungshaus St. Michael in Matrei am Brenner dürfte der Wiener Kardinal den Vorsitz in der Bischofskonferenz zurücklegen. Dies erfuhr die APA aus hohen Kirchenkreisen. Neuer Vorsitzender soll demnach Schönborns Stellvertreter in diesem Gremium, der Salzburger Erzbischof Franz Lackner, werden. Lackner gilt neben dem Innsbrucker Bischof Hermann Glettler auch als möglicher Kandidat für die Schönborn-Nachfolge in Wien.

Gesundheitlich befindet sich der Kardinal nach einer gut verlaufenen Krebsoperation im Mai und einem Anfang Dezember erlittenen Lungeninfarkt "auf dem Weg der Besserung", wie der Leiter des Erzbischöflichen Sekretariats, Hubert Weber, gegenüber Kathpress erklärte. Aufgrund der Rekonvaleszenz gebe es aber ein "reduziertes Arbeitspensum, weswegen viele Termine bis in den Sommer bereits abgesagt wurden". Für Freitag nächster Woche laden Erzdiözese, Domkapitel und Bischofskonferenz anlässlich Schönborns Geburtstag zu einem Benefizkonzert in den Stephansdom ein.

Quelle: APA