Schönborn hofft auf Umdenken durch Corona-Krise

Kardinal Christoph Schönborn hofft als Konsequenz aus der Corona-Krise auf eine Umdenken in der Gesellschaft: "Wir werden die Globalisierung korrigieren müssen", sagte der Wiener Erzbischof am Sonntag in der ORF-"Pressestunde", die aus dem erzbischöflichen Palais gesendet wurde, weil Schönborn als "Risiko-Kandidat" nur im Home Office arbeitet.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Schönborn arbeitet als "Risiko-Kandidat" im Home Office