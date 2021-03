Schönborn kritisiert Nein zu Homosexuellen-Segnung

Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn hat seine Kritik am Nein des Vatikan zur Segnung homosexueller Paare am Sonntag erneuert. Natürlich könne man das Anliegen der Stärkung der "sakramentalen Ehe" vertreten, sagte Schönborn in der ORF-Pressestunde, aber: "Das war ein eindeutiger Kommunikationsfehler." Er selbst kenne Menschen in langjährigen, treuen, gleichgeschlechtlichen Beziehungen: "Da muss ich auch meiner lieben Mutter Kirche sagen, ist das nicht ein Wert?"

SN/apa Der Wiener Kardinal ist "nicht glücklich" über Erlass des Vatikan