Schon jetzt Rekord an Wien-Wahlkarten

Wien wählt am 11. Oktober und schon jetzt ist fix: Es wird einen neuen Rekord in Sachen Wahlkarten geben. Rund 243.000 wurden bereits ausgestellt, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Das sind so viele wie noch bei keiner Wien-Wahl zuvor. Zum Vergleich: 2015 wurden insgesamt 203.874 Wahlkarten ausgegeben. In Wien sind bei den Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen rund 1,4 Mio. Wienerinnen und Wiener wahlberechtigt. Sie können bis 7. Oktober eine Wahlkarte beantragen.

SN/APA/GERALD MACKINGER Der Postkasten als Wahlurne