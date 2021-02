Schramböck drängt auf schnellere Impf-Zulassung

"Null Verständnis" hat Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) für die Vorgehensweise der Europäischen Arzneimittelagentur EMA anlässlich der Zulassungsbeantragung des US-Herstellers Johnson & Johnson für seinen Impfstoff. "Dass eine Entscheidung über die Zulassung eines Impfstoffs ein Monat dauert, ist in der jetzigen Situation viel zu schleppend. Das muss schneller gehen", so die Ministerin. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) schloss sich dem nicht an.

