Schramböck schließt zweiten Lockdown nicht aus

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) schließt einen zweiten "Lockdown" wegen der Coronakrise nicht aus. "Ich habe keine Glaskugel. Israel hätte sich auch nicht gedacht, dass es dazu kommen wird", so Schramböck dazu am Donnerstsag in der "Kleinen Zeitung". Das Gesundheitsministerium hatte Gerüchte über einen zweiten Lockdown zuletzt dementiert. Die NEOS reagierten "schockiert" auf die Aussage Schramböcks, die FPÖ warnte vor dem "Todesstoß für tausende Betriebe".

