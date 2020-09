Schramböck trotz negativem Corona-Test in Quarantäne

Nach Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) ein weiteres Regierungsmitglied in Corona-Quarantäne. Anlass ist, wie die Ressortchefin am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme mitteilte, ein positiver Fall beim EU-Handelsministertreffen am Montag. Schramböck selbst wurde negativ getestet. Während Schramböck nun in zehntägiger Heimquarantäne ist, wird Edtstadler am Freitag aus der Isolation entlassen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Wirtschaftsministerin Schramböck geht vorsichtshalber in Quarantäne