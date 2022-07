Schramböck zu Studien und Umfragen im U-Ausschuss

Mit der ehemaligen ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck geht der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag in die Sommerpause. Im Fokus des Interesses stehen dabei die Beauftragung von Studien, Umfragen und Inseraten in ihrer Zeit als Ressortchefin. Schramböck ist am Abschlusstag die einzige Auskunftsperson.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Ex-Wirtschaftsminsterin Schramböck am Donnerstag im U-Ausschuss