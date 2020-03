Schredder-Affäre: Bundeskriminalamt verteidigt Vorgehen des Polizisten

Das Bundeskriminalamt verteidigt das Vorgehen des ÖVP-Gemeinderatskandidaten und Polizisten in Ermittlungen zur "Schredder-Affäre". Die WKStA befand es laut internen Akten als problematisch, dass er bei einer "freiwilligen Nachschau" Handy oder Laptop nicht sichergestellt hat. Die Wirtschafts- und Kriminalitätsstaatsanwaltschaft habe das nicht angeordnet, sagte ein BK-Sprecher Dienstag.

Es sei auch eine mögliche Befangenheit eines Ermittelnden geprüft und festgestellt worden, dass keine Befangenheitsgründe vorlagen, berichtete BK-Sprecher Vincenz Kriegs-Au. Der betreffende Mitarbeiter sei Ende August 2018 auf eigenen Wunsch von den Ermittlungen abgezogen worden. Dies könnte freilich auch daran liegen, dass damals eine aufmunternde Kurznachricht bekannt wurde, die der Soko Ibiza-Polizist kurz nach dessen Rücktritt an Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache geschickt hatte.

Dass ein ÖVP-Mitarbeiter nach Veröffentlichung des Ibiza-Skandalvideos im Mai 2019 fünf Festplatten des Bundeskanzleramts unter falschem Namen schreddern hatte lassen, war zunächst von der WKStA untersucht worden. Die Polizei-Soko Ibiza habe "alle Schritte in Absprache" mit der WKStA gesetzt, betonte Kriegs-Au am Dienstag.

Im August entstanden in der WKStA allerdings Bedenken über die mögliche Befangenheit von Soko-Mitarbeitern. Ex-Justizminister Clemens Jabloner sah allerdings in einer Parteimitgliedschaft (ÖVP, Anm.) keinen Anschein einer Befangenheit begründet. Die Ermittlungen wurden dann an die Staatsanwaltschaft Wien abgetreten, die vor rund einem Monat die Einstellung bekannt gab.

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch liegt sehr wohl der Verdacht auf Befangenheit nah - wie auch jener, dass hier "schwarze Netzwerke ungeniert am Werk sind, die mit Zudecken und Planieren beschäftigt sind". Er ortete Dienstag in einer Aussendung einen "dringend aufklärungsbedürftigen schwarzen Skandal". Wenn ein ÖVP-Kandidat gegen einen ÖVP-Mitarbeiter ermittel, dann sei es "kein Wunder, dass keine schwarzen Schafe zu finden sind". Zusammen mit den jüngsten Attacken von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz auf die Justiz vermutete Deutsch einen "breit angelegten Versuch der ÖVP, Justiz und Ermittlungsbehörden an die kurze schwarze Leine zu nehmen".

Für die FPÖ ist das ein "Skandal erster Ordnung". Generalsekretär Michael Schnedlitz hielt der ÖVP in einer Aussendung vor, "bis in den letzten Winkel unserer Republik" Einfluss nehmen zu wollen. Die Volkspartei schreddere "nicht nur Festplatten, sondern jegliche staatliche Kontrollinstanz".

NEOS sahen sich in ihrem Zweifel an der Unabhängigkeit der "Soko Ibiza"-Ermittler bestätigt. In politisch brisanten Fällen dürfe bei den ermittelnden Beamten nicht einmal ein Hauch des Anscheins von Befangenheit bestehen - und "zumindest in diesem Fall handelt es sich eindeutig um weit mehr als bloß einen Anschein", meinte Stephanie Krisper, pinke Fraktionsführerin im Ibiza-Untersuchungsausschuss. "Besonders auffällig" ist für sie, dass der Polizist laut "ZiB 2" von der ÖVP-Kandidatenlisten verschwunden sei, nachdem die WKStA in einem Informationsbericht auf den ÖVP-Hintergrund des Mannes aufmerksam gemacht habe. "Hier drängt sich auch der Verdacht auf, dass jemand aus dem Justiz- oder dem Innenministerium Ermittlungsergebnisse an die Volkspartei weitergegeben hat, um die ÖVP-Nähe des Polizisten zu vertuschen", sagte Krisper.

Quelle: APA