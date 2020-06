Schrittweise Rückkehr zur Normalität in Alten- und Pflegeheimen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) verkündete am Dienstag den zweiten Lockerungsschritt in Alten- und Pflegeheimen. Manchen Einrichtungen könnte ein gerichtliches Nachspiel drohen, weil Bewohnerinnen und Bewohner "unverhältnismäßig" in ihren Grundrechten eingeschränkt worden sind.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte, es sei Zeit, in den Pflege- und Altenheimen einen großen Schritt Richtung Normalität zu machen, auch wenn sie zu durch COVID-19 zu den "verwundbarsten" Gruppen zählten. "Es werde nicht auf den Schutz der Bewohner/innen vergessen, die Hygienpläne und Abstandsregelungen werden weiter praktiziert, wie bei Krankenanstalten und Behinderteneinrichtungen auch." Die wichtigste Botschaft: Die Bewohner/innen dürften wieder im Zimmer besucht werden, auch Kinder dürfen dabei sein. Die Empfehlungen des Gesundheitsministers: "Ein Meter Abstand, Vermeiden von Händeschütteln und Umarmungen, Dokumentationen der Kontakte auf freiwilliger Basis, regelmäßig Fiebermessen." Es gehe darum, sollte eine zweite Welle kommen, aus den bisherigen Erfahrungen zu lernen.

Elisabeth Rappold von der Gesundheit Österreich GmbH stellte die ersten Ergebnisse einer Studie über COVID-19 in Alters- und Pflegeheimen vor. 222 Personen seien demnach in diesen Einrichtungen an der Erkrankung verstorben, 35 Prozent Männer, 65 Prozent Frauen. Insgesamt seien ein Drittel aller Corona-Todesfälle in Österreich in einem Pflegeheim aufgetreten.

Bewohnervertreterin Susanne Jaquemar begrüßt diesen zweiten Lockerungsschritt für ihre Schützlinge. Sie seien im Zug der Pandemie in ihren Grundrechten stark eingeschränkt worden, "dies auch seit der generellen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen Anfang Mai". Sie nennt Fälle, in denen Bewohnern Spaziergänge verwehrt worden seien und mit Zimmerisolation gedroht worden sei. "Besonders wichtig ist es, dass Treffen mit Angehörigen in einem normalen Rahmen stattfinden können." Denn es könne nicht sein, "dass unter dem Deckmantel des Schutzes Leute weggesperrt werden". Das sei für sie die Lehre aus der Zeit. Die Bewohnervertreterin kündigt an, dass es möglicherweise auch gerichtliche Nachwehen geben wird für "unverhältnismäßige Situationen", "es geht um ein Abwägen von Interessen". "Wir haben massive Beschwerden bekommen, wie sehr die Leute unter der Situation gelitten haben."

Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser betonte, es dürfte künftig nicht nur das Infektionsrisiko gesehen werden, sondern der ganze Gesundheitszustand. "In einem nächsten Schritt der Studie wäre wichtig, auf die Langzeitfolgen durch die Kontakteinschränkungen und Isolationsmaßnahmen der Bewohner/innen zu schauen." Denn in die eine Waagschale müsse das Gut der Gesundheit gelegt werden, in die andere Waagschale das Gut der Familie, des Privatlebens, der Bewegungsfreiheit. "Auch hier müssen wir eine Balance zwischen Lebensschutz herstellen und Selbstbestimmung." Wichtig ist Moser zu betonen, dass die Medizin nicht mehr die alleinige Leitwissenschaft für die Pflege sei, "unser Blick ist weiter geworden, unser Verständnis von Gesundheit ein ganzheitliches geworden." Durch Corona dürfe es auf keinen Fall zu einem Rückschritt kommen, nämlich zu einer "Medikalisierung" der Pflege. Auf keinen Fall dürfe es bei einer möglichen zweiten Welle in die Richtung gehen: "Die Alten wegsperren, damit die Jungen ihren wirtschaftlichen Aktivitäten nachkommen können, das wäre eine moralische Katastrophe." Es gehe um ein gutes Leben für Menschen mit Pflegebedarf.

Es gab auch Schadensersatzklagen an die Einrichtungen, "wir befinden uns auch in einem juristischen Dilemma".

Quelle: SN