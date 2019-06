Schülerunion stellt erneut den Bundesschulsprecher

Rechtzeitig zum Schulschluss - am Freitag, beginnen für rund 475.000 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die Sommerferien - stehen die Mehrheitsverhältnisse für die nächste Bundesschülervertretung (BSV) fest: Die VP-nahe Schülerunion wird auch im kommenden Schuljahr 2019/20 den Bundesschulsprecher stellen - zum 15. Mal in Folge.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Bundesschulsprecherwahl wird September