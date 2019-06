Schützenhöfer fordert bessere Karfreitags-Lösung

Die steirische ÖVP macht sich für eine Reform der umstrittenen Karfreitags-Regelung stark. "Der Karfreitag soll für die Evangelischen frei sein, und wenn es nicht anders geht, dann auch für die Katholiken", sagte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in der "Kleinen Zeitung" (Freitag-Ausgabe). In der ÖVP betonte man gegenüber der APA, man halte an den Regierungsbeschlüssen fest.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Steirischer LH Schützenhöfer wendet sich gegen ÖVP-Richtlinie