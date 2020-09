Schulbeginn mit Maske und Babyelefant — Faßmann hält Ausnahmen von Ampel für möglich

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hat am Montag für rund 456.000 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr begonnen. Coronabedingt startete die Schule für die Taferlklassler in Wien mit Schultüte und Maske. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) appellierte bei dem Besuch der Ganztags-Volksschule Alte Donau: "Lasst euch nicht durch die Maske stören. In der Klasse kann man sie abnehmen."

Faßmann: "Nichts steht gutem ersten Schultag im Weg"

Taferlklassler mit Schultüte und Maske - mit diesem ungewohnten Bild hat am Montag in Wien das neue Schuljahr begonnen. Aufgrund der gelben Corona-Ampel galt am ersten Schultag in der Bundeshauptstadt außerhalb der Klasse für Kinder und Lehrer eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Beim Schulstart ebenfalls mit dabei war zumindest an der Ganztags-Volksschule Alte Donau in Wien-Donaustadt, der Bildungsminister einen Besuch abstattete, der totgesagte Babyelefant. Am Schuleingang begrüßte (neben einer auf gelb geschalteten Corona-Ampel) eine Abbildung davon Kinder und Eltern - nicht verhindern konnte er zumindest außerhalb aber die Bildung größerer Menschentrauben.

Sehr wohl auf Abstände geachtet wurde dagegen dann ab dem Eingang, wo ein Lehrer die Schüler gestaffelt in die Schule ließ. Dazu wurden mehrere Zugänge geöffnet - die Taferlklassler bekamen einen Extra-Eingang via Schulhof, wo sie diesmal von der Direktorin begrüßt wurden. Die Schüler trugen durchgängig ihre Masken, bei den Eltern vor der Schule war dies trotz Gedränge nicht durchgängig der Fall.

"Lasst euch nicht durch die Maske stören", appellierte Faßmann dann am Schulhof an die Erstklassler. "In der Klasse kann man sie abnehmen." Auch sonst solle heute der Schulstart im Mittelpunkt stehen. "Es gibt nichts, was einem guten ersten Schultag im Weg stehen könnte."

Lokalaugenschein: Unterschiedliche Handhabung der Maßnahmen

An anderen Schulen verzichtete man dagegen auf die Öffnung mehrerer Zugänge zu den Schulen, zeigten APA-Lokalaugenscheine. Auch eine zeitliche Staffelung des Beginns erfolgte nicht überall. In einigen durften Eltern ihre Kinder hinein begleiten, in anderen nicht.

Weniger entspannt zeigten sich die SP-nahen AHS-Schülervertreter. Die Wiener AHS-Landesschulsprecherin Anna Blume (Aktion kritischer Schüler_innen/AKS) forderte die Zweiteilung der Klassen mit geteiltem Unterricht, die Anmietung externer Schulgebäude, Masken höherer Schutzstufen für alle Schüler und Lehrer, flächendeckende freiwillige Testprogramme sowie eine Kürzung der Lehrpläne in der Oberstufe. Die Sozialistische Jugend wiederum will die Matura durch Projektarbeiten ersetzt wissen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Erstklässler mit Schultüten und Masken an ihrem ersten Schultag in Wien.

Faßmann: Ausnahmen in Ampelregelung möglich

Bildungsminister Faßmann kann sich Ausnahmen an den Schulen von der Ampelschaltung in einzelnen Bezirken vorstellen. Wenn es in einem Teil des Bezirks gar keine Fälle gebe, "darauf kann man eingehen", sagte er in der "ZiB2" am Sonntag. Als Beispiel nannte er das Alpbachtal, das im gelb geschalteten Bezirk Kufstein liegt, aber keinen aktuellen Corona-Fall aufweist. Faßmann liegt damit durchaus auf einer Linie mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der am Wochenende ebenfalls eine weitere regionale Differenzierung nicht ausgeschlossen hatte.

Quelle: APA