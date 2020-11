Schulbetrieb ab 7. Dezember mit Maskenpflicht im Unterricht

Nach der geplanten Rückkehr der Schüler in den Präsenzunterricht am 7. Dezember wird der Schulbetrieb anders ablaufen als bisher. "Wir werden anders fortsetzen als wir aufgehört haben, aber wir werden fortsetzen", so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Samstagabend. So werde es für Schüler ab zehn Jahren eine Maskenpflicht auch im Unterricht geben, schulautonom soll Schichtbetrieb möglich sein. An den Schulen wird es ab Dienstag Betreuung und Lernbegleitung geben.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Faßmann betont, dass die Schulen nicht gänzlich schließen