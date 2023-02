Schulbuchaktion noch einmal mit mehr Geld ausgestattet

Das Budget für die Schulbuchaktion, über die Schülerinnen und Schüler mit kostenlosen Lehrbüchern ausgestattet werden, wird 2023/24 noch einmal erhöht. Konkret soll es um 7,4 Mio. auf 138 Mio. Euro steigen, wie das Familienministerium am Dienstag in einer Aussendung angekündigt hat. Die Zusatzmittel sollen vor allem in den Volksschulbereich, digitale Schulbücher und den Ausbau von Ethik in der Oberstufe fließen.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner Mehr Geld für Schulbücher