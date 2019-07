Schuldenbremse für ÖGB "Innovationsbremse" gegen Klimawandel

Für den ÖGB ist die von ÖVP, FPÖ und NEOS angepeilt Schuldenbremse in der Verfassung eine "Investitionsbremse" im Kampf gegen den Klimawandel. Diese erschwere Projekte oder mache diese sogar unmöglich, sagte der Präsident des Gewerkschaftsbundes, Wolfgang Katzian, am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Anlass dafür war der "Sommerdialog" des ÖGB zum Thema "Klimawandel und Hitze".

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Katzian startete "Sommerdialog" mit dem Thema "Klimawandel und Hitze"