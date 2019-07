"Schuldenbremse" soll im Herbst in die Verfassung

ÖVP, FPÖ und NEOS unternehmen einen neuen Anlauf zur Verankerung der "Schuldenbremse" in der Verfassung. Ein entsprechender Antrag soll am Dienstag eingebracht und im Herbst beschlossen werden. Dass die neuen Regeln dann tatsächlich in Kraft treten, gilt aber als ausgeschlossen: die SPÖ lehnt sie weiter ab und kann das Vorhaben im Bundesrat blockieren.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Neuer Anlauf von ÖVP, NEOS und FPÖ