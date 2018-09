Schule und Islam: Wien richtet Hotline und Soforthilfe ein

In Reaktion auf die in den vergangenen Wochen intensiv diskutierten Herausforderungen an Wiener Schulen haben Bürgermeister Michael Ludwig und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Donnerstag ein Maßnahmenpaket präsentiert. Unter anderem soll in den nächsten Tagen ein Soforthilfetelefon eingerichtet werden, an das sich sowohl Lehrer als auch Schüler bei Problemen wenden können.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Bürgermeister Michael Ludwig präsentierte Maßnahmenpaket