Schule - wie geht's weiter?

Kann an den Schulen gleich nach den Semesterferien wieder unterrichtet werden? Warum wird es im Schichtbetrieb keinen Onlineunterricht geben? Kommt die FFP2-Masken-Pflicht für über 14-Jährige im Unterricht?

Geht es um den Schulbetrieb, der sich derzeit - trotz regen Betriebs in der schulischen Betreuung - ebenso im Lockdown befindet wie der Rest des Landes, stellen sich derzeit besonders viele Fragen. Die SN versuchen, auf die wichtigsten davon eine Antwort zu geben.

1. Wann sperrt die Schule wieder auf?

Offiziell lautet der Plan nach wie vor: In Wien und Niederösterreich nach den Semesterferien am 8. Februar, in allen anderen Bundesländern eine Woche später, wenn auch ...