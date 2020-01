Schuleinschreibung: Verpflichtende App ab 2021 doch nicht fix

Die geplante Einführung der eigens für die Schuleinschreibung entwickelten App könnte nun doch verschoben werden. Derzeit befindet sich das Programm noch in der Testphase. Kritik seitens Direktoren und Lehrer wurde bereits laut. Eine der Entwicklerinnen stellt jedoch klar: "Die Aufgaben sind einfach."

In Wien und Niederösterreich findet die Schuleinschreibung heuer zwischen Anfang Jänner und Mitte März statt. In Oberösterreich lud man die angehenden Taferlklassler bereits im November in die Volksschulen. Auch die Überprüfung der Schulreife wird in den Bundesländern höchst unterschiedlich gehandhabt. ...