Schulen bleiben bis Ostern bei bisherigen Corona-Regeln

Die relativ lockeren Masken-Regeln an den Schulen könnten bestehen bleiben. Das geht aus einer Aussage von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" hervor. Er will bis Ostern beim gegenwärtigen System bleiben. Sollte der Gesundheitsminister im Rahmen einer neuen Gesamt-Strategie Änderungen vorschlagen, werde man sich das an den Schulen evidenzbasiert ansehen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Polaschek will bei Regeln bleiben