Schulen erhalten Infos über Corona-Maßnahmen Ende August

Die Schulen erhalten Detailinfos über die geplanten Coronamaßnahmen im Schuljahr 2022/23 am 29. August. Das kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einem am Donnerstag übermittelten Schreiben an die Direktorinnen und Direktoren an. Die Corona-Entwicklung über den Sommer könne derzeit noch nicht vorhergesagt werden - "es wäre daher nicht nur unseriös, sondern unmöglich, konkrete Aussagen über die Anfang September notwendigen Maßnahmen zu treffen".

Corona-Infos für Schulen kommen im August